Дощитиме до кінця тижня, подекуди - грози та шквали

В Україні у середу прогнозуються дощі та грози зі шквалом та градом, температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі в Україні, крім заходу та південного заходу, місцями невеликий дощ, вдень у більшості областей помірні короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Карпатах вночі 4-9°, вдень 12-17°", - йдеться у повідомленні.

У Києві 9 червня вночі без опадів, у облаті вночі ймовірний невеликий дощ, вдень короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 13-15°, вдень 23-25°, на Київщині вночі 11-16°, вдень 21-26°.

Згідно з прогнозом на 10-11 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами (вночі місцями невеликі). Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 14-19°.

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У столичному регіоні також прогнозуються короткочасні дощі з грозами (вночі місцями невеликі). Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Синоптики прогнозують 12-13 червня вночі у західних та північних областях окремі невеликі дощі, на решті території без опадів, вдень в Україні невеликі короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, у східних, південних областях та на Закарпатті 23-28°, 13 червня у західних областях 18-23°.

На Київщині 12- 13 червня пройдуть невеликі короткочасні дощі (вночі місцями), грози. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.