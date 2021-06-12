У поїзді Рахів — Київ з верхньої полиці упав пасажир і за кілька годин помер

У поїзді сполученням Рахів — Київ пасажир упав з верхньої полиці, а за кілька годин помер. Причини його смерті з'ясовуються.

Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає Укрінформ.

"За попередньою інформацією, пасажир близько третьої ночі впав з верхньої полиці. Після падіння він повідомив дружині, що почувається добре. Під ранок чоловіку стало гірше, і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію — Фастів. По прибуттю поїзда медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тілі не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці разом із залізничниками з'ясовують причини смерті пасажира поїзда № 358 Рахів — Київ.

УЗ висловлює співчуття родині померлого.

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У компанії також наголошують, що полиця, з якої впав чоловік, була облаштована ременями безпеки, проте він ними "не скористався".

Укрзалізниця закликає пасажирів неухильно дотримуватися правил безпеки та поведінки на об'єктах залізничного транспорту, під час подорожі на верхніх полицях використовувати ремені безпеки та обмежувальні поручні.