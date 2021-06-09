Червонокнижні жуки-олені - найбільші в Україні
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Укрінформ
Жуки-олені - найбільші серед тих, які живуть в Україні, вони занесені до Червоної книги.
Скоротилася кількість жуків-оленів останніми роками через вирубування лісів, повідомляє Укрінформ.
Жуки-олені на дубі / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ
Роги та панцир можуть налякати, але ці жуки-велетні не кусаються. Завдовжки вони — до 8 сантиметрів.
Дорослі жуки-олені все життя проводять переважно на листяних деревах, найулюбленіші з них - дуби. Харчуються вони деревиною та деревним соком, який висмоктують за допомогою нижньої губи, що нагадує пінцет. Жуки-олені спілкуються між собою - вони по-особливому скрекочуть.