В Україні прогнозують дощі з градом й тепло до 25°

Синоптики прогнозують в Україні у четвер, 10 червня, помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«10 червня мінлива хмарність. Вночі у північних та південно-східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів, вдень в Україні помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 10-15°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 12-17°.

У Києві та Київській області вночі 10 червня місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 22-24°; по області вночі 10-15°, вдень 20-25°.

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У наступні два дні, 11-12 червня, в Україні збережеться дощова погода. Зокрема, 11 червня очікуються короткочасні дощі, грози; 12 червня вночі без опадів, лише у східній частині, вдень в Україні місцями короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 14-19°.

У столичному регіоні 11 червня короткочасні дощі з грозами (вночі місцями); 12 червня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Впродовж 13-14 червня короткочасні дощі продовжаться майже у всіх регіонах в Україні. Переважно без опадів синоптики обіцяють лише вночі 13 червня у центральних, східних та південних областях, а вдень 14 червня в західних областях.

Температура вночі 10-16°; вдень 19-25°, у південно-східній частині до 27°.

У Києві вночі 13 червня місцями невеликий дощ; вдень 13 червня помірні, 14 червня невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.