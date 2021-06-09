На Дніпропетровщині криптовалюту «видобували» просто з трансформатора
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.
В СБУ пояснили, що таким чином вони не просто викрадали електроенергію, а й створити загрозу для критичної інфраструктури регіону.
Задокументовано, що за 3 місяці протиправної діяльності зловмисники завдали тільки прямих збитків на понад 2 млн грн.
Співробітники СБУ встановили, що організатори створили потужну майнінг-ферму. Ділки розмістили обладнання у орендованих складських приміщеннях та під'єднались до потужностей енергооб'єкту, розташованого неподалік.
Для приховання фактів викрадення та заниження показників спожитої електроенергії зловмисники з використанням спеціалізованого обладнання втрутитись у роботу обліку системи. Дії зловмисників могли призвести до нештатних ситуацій з безперебійним постачанням електроенергії населенню та підприємствам.
У ході обшуків правоохоронці вилучили понад 350 одиниць обладнання для генерації крипто валют, спеціалізовану техніку для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії.
Наразі встановлюються всі обставини скоєння злочинів за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Фото: СБУ