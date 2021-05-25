У Кривому Розі викрили ферму для майнінгу криптовалюти

Правоохоронці викрили у Кривому Розі ферму для майнінгу криптовалюти.

Про це інформує відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Укрінформ.

“25 травня співробітники Криворізького районного управління поліції провели санкціонований обшук та виявили майнінгову ферму криптовалюти, що працювала в одному із підвальних приміщень в Центрально-Міському районі міста”, - йдеться у повідомленні.

Для мінімізації власних витрат під час майнінгу зловмисники здійснювали незаконні підключення до електромереж, у тому числі комунальних, уточнили у відомстві.

Під час обшуку у приміщенні поліцейські виявили 7 майнінг-ферм з 55 відеокартами та материнські плати, ноутбук адміна та 12 блоків живлення, за допомогою яких здійснювалося генерування.

Слідчі заходи проводили в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Правоохоронці проводять заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до організації злочинної діяльності.

Як повідомлялося, 18 березня на Миколаївщині поліцейські виявили ферму для майнінгу криптовалют, яка викрадала електроенергію.

Фото: www.npu.gov.ua