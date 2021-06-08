На Харківщині помер останній Герой Радянського Союзу

Помер останній на Харківщині Герой Радянського Союзу, льотчик Михайло Карпєєв.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, передає Укрінформ.

«З глибоким сумом та співчуттям повідомляємо про непоправну втрату ветерана університету, учасника Другої світової війни, Почесного громадянина міста Харкова, Героя Радянського Союзу, генерала-майора авіації Карпєєва Михайла Полікарповича», - йдеться у повідомленні.

Як розповіли в університеті, Карпєєв потрапив на фронт 19-річним юнаком, перебував на найтяжких і найкровопролитніших напрямах – Ленінградському, Південному, 4-му Українському і 3-му Білоруському фронтах.

Виконав 350 бойових вильотів, із них 110 – на штурмовику ІЛ-2, під час яких знищив 25 танків, 27 гармат, 40 автомобілів, 60 залізничних вагонів із технікою і живою силою супротивника, понад 300 солдатів і офіцерів нацистської армії. За мужність і героїзм, проявлені в боях, у 1945 році йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу.

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Після війни продовжив військову службу у Військово-Повітряних Силах, а з 1952 року присвятив себе військово-освітній діяльності, невтомно передаючи майбутнім авіаторам свій безцінний бойовий та життєвий досвід, фахові навички та знання. Після війни Михайло Полікарпович виховував майбутніх льотчиків - працював у Качинському авіаційному училищі, Ворошиловградському вищому військовому училищі, Харківському вищому військовому авіаційному училищі льотчиків, де був начальником кафедри тактики ВПС.

Як уточнив кореспонденту агентства директор департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага, в Харкові та області більше не залишилося Героїв Радянського Союзу.

Прощання з Михайлом Карпєєвим відбудеться 9 червня з 11:00 до 12:00 у центральному холі головного навчального корпусу ХНУПС ім. Кожедуба на вул. Сумській, 77/79. Церемонія поховання розпочнеться о 14.00 на цвинтарі с. Рогань під Харковом.

Фото: Харківської ОДА