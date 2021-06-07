На Хмельниччині знесли останній пам’ятник Леніну
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Укрінформ
У селі Пишки на Хмельниччині демонтували останній в області пам’ятник Леніну.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє проєкт «Декомунізація. Україна».
«Цими днями було проведено демонтаж пам'ятника Леніну у селі Пишки Старосинявської ОТГ Хмельницької області», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це був останній пам’ятник Леніну на Хмельниччині.
Наразі в Україні на відкритих територіях залишаються ще три 3 пам’ятники: у селі Ковалівка на Вінниччині та два – у селі Новомлинськ на Харківщині.
Як повідомлялося, Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку.