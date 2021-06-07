На Буковині прикордонники цьогоріч перекрили контрабанду сигарет на 21 мільйон
Як уточнюють у ДПСУ, загалом з початку року було виявлено близько 1 тисячі ящиків тютюнових виробів, передає Укрінформ.
Протягом двох останніх днів спробам переправити контрабанду через кордон завадили військовослужбовці відділів "Фальків", "Селятин" та "Красноїльськ".
“Усі групи пачкарів довелося переслідувати з попереджувальними пострілами. Втікаючи, вони кидали свої баули. Всього прикордонники запобігли переміщенню у трьох випадках 16, 15 та 4 ящиків сигарет загальною кількістю майже 20 тисяч пачок”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, в одному з цих випадків охоронці кордону виявили ще й квадроцикл із сигаретами. Усі тютюнові вироби були без акцизних марок.
“Пошуки правопорушників тривають, сигарети буде передано до ДФС”, - наголошують у ДПСУ.