На Буковині прикордонники цьогоріч перекрили контрабанду сигарет на 21 мільйон

З початку року на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією виявлено контрабандних сигарет на суму понад 21 млн грн.

Як уточнюють у ДПСУ, загалом з початку року було виявлено близько 1 тисячі ящиків тютюнових виробів, передає Укрінформ.

Протягом двох останніх днів спробам переправити контрабанду через кордон завадили військовослужбовці відділів "Фальків", "Селятин" та "Красноїльськ".

Фото: ДПСУ

“Усі групи пачкарів довелося переслідувати з попереджувальними пострілами. Втікаючи, вони кидали свої баули. Всього прикордонники запобігли переміщенню у трьох випадках 16, 15 та 4 ящиків сигарет загальною кількістю майже 20 тисяч пачок”, - ідеться в повідомленні.

Фото: ДПСУ

Як зазначається, в одному з цих випадків охоронці кордону виявили ще й квадроцикл із сигаретами. Усі тютюнові вироби були без акцизних марок.

“Пошуки правопорушників тривають, сигарети буде передано до ДФС”, - наголошують у ДПСУ.