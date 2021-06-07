В Україні очікуються дощі та грози

В Україні у понеділок вдень пройдуть помірні короткочасні дощі, грози, температура 20-25° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Вдень в Україні помірні короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 20-25°; у Карпатах вдень 12-17°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 7 червня вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вдень 21-23°, на Київщині температура вдень 20-25°.

Синоптики 8-9 червня опади вночі не прогнозують, вони ймовірні лише на південному сході країни, вдень в Україні короткочасні дощі, грози (у західних областях місцями).

Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 14-19°.

На Київщині 8-9 червня вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Згідно з прогнозом, в Україні 10-11 червня вночі без істотних опадів, вдень невеликі, в Карпатах і на Прикарпатті помірні короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-16°, вдень 21-27°.

У столичному регіоні 10-11 червня вночі без істотних опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.