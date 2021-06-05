Україну прогріє до +25°: синоптики розповіли про погоду в найближчі дні

У неділю, 6 червня, в Україні місцями невеликі короткочасні дощі, температура вдень 19-24° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"6 червня мінлива хмарність. У північно-східних областях, Карпатах і на Закарпатті невеликі, місцями помірні короткочасні дощі; на решті території вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Вдень в Україні подекуди грози. Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°", - зазначається у повідомленні.

Також синоптики додали, що 6 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Житомирської, Сумської області та місцями на Київщині (в районі Чорнобиля та у Києві) очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У Києві 6 червня хмарно, вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Мінлива хмарність спостерігатиметься і на Київщині. Вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°

7-8 червня в Україні вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози (у західних областях місцями невеликі дощі). Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

У столиці та на Київщині 7-8 червня вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

9-10 червня в Україні вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

У Києві та в столичному регіоні вночі сухо, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.