У Краматорську запустять програму будівництва житла - мер

У Краматорську на Донеччині запустять програму будівництва житла.

Про це розповів очільник Краматорської міської ради Олександр Гончаренко в інтерв'ю телеканалу "ДОМ".

"Ми анонсували програму будівництва житла в Краматорську. Подивилися, як ці програми працюють в Харкові, як відбувається співфінансування з боку роботодавців, з боку місцевого бюджету. І ми будемо пропонувати депутатському корпусу влітку розглянути всі ці програми співфінансування. Тому що, якщо ми не виступимо драйвером будівництва, то навіть за умови, що банки з червня почнуть видавати іпотечні кредити, людина сама не почне фінансувати житло. Є бажаючі забудовники. Є дві організації, які будуватимуть і будинок для СБУ, і будинок для переселенців", — розповів Гончаренко.

За його словами, для цього в місті побудують новий мікрорайон — Європейський. Площа житлової забудови складе 100 тис. кв. м. Програму планують реалізувати протягом 3-4 років. Гончаренко вважає, що це допоможе утримати молодь в місті.

"Це спосіб, за допомогою якого, мені здається, ми утримаємо молодь, яка їде до Харкова. Не тільки тому, що там зарплати трохи вищі, а тому що там більше варіантів по житлу, є багато програм. І не запустивши програму житла, ми точно молодь не втримаємо. Це ключове, що чекає місто в наступному році", — зауважив він.

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