Суд залишив у силі вирок вбивці 11-річної Даші Лук'яненко

Суд залишив у силі вирок вбивці 11-річної Даші Лук'яненко

Укрінформ
Одеський апеляційний суд залишив у силі вирок жителю смт Іванівка Миколі Тарасову, засудженому до 15 років позбавлення волі за вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко.

Про це повідомили кореспондентові Укрінформу в пресслужбі суду.

"Колегія суддів Одеського апеляційного суду розглянула скарги з боку представників потерпілої сторони та прокуратури, які просили скасувати вирок суду першої інстанції і призначити підсудному Тарасову за скоєний злочин довічне ув'язнення. Суд ухвалив постанову про відмову в задоволенні поданих апеляцій - вирок Роздільнянського райсуду від 21 січня 2021 року залишено без змін", - сказали в апеляційному суді.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня Роздільнянський райсуд засудив Миколу Тарасова до 15 років позбавлення волі за навмисне вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко. Суд також частково задовольнив цивільний позов до підсудного з боку батьків убитої, що вимагали 100 млн грн моральної компенсації.

Колегія суддів також постановила, що вбивця має відшкодувати родичам жертви 800 тис. грн.

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Слідство встановило, що 13 червня 2019 року Тарасов, помітивши Дарину Лук'яненко на дорозі біля свого будинку, силою затягнув у приміщення, побив, а коли дівчинка знепритомніла, намагався зґвалтувати.

Тарасов завдав дівчинці кілька ударів гострим предметом у шию. Дарина померла на місці. Після цього чоловік укинув тіло дівчинки до вигрібної ями, де його й виявила поліція 19 червня 2019 року.

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