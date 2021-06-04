Суд залишив у силі вирок вбивці 11-річної Даші Лук'яненко

Одеський апеляційний суд залишив у силі вирок жителю смт Іванівка Миколі Тарасову, засудженому до 15 років позбавлення волі за вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко.

Про це повідомили кореспондентові Укрінформу в пресслужбі суду.

"Колегія суддів Одеського апеляційного суду розглянула скарги з боку представників потерпілої сторони та прокуратури, які просили скасувати вирок суду першої інстанції і призначити підсудному Тарасову за скоєний злочин довічне ув'язнення. Суд ухвалив постанову про відмову в задоволенні поданих апеляцій - вирок Роздільнянського райсуду від 21 січня 2021 року залишено без змін", - сказали в апеляційному суді.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня Роздільнянський райсуд засудив Миколу Тарасова до 15 років позбавлення волі за навмисне вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко. Суд також частково задовольнив цивільний позов до підсудного з боку батьків убитої, що вимагали 100 млн грн моральної компенсації.

Колегія суддів також постановила, що вбивця має відшкодувати родичам жертви 800 тис. грн.

Слідство встановило, що 13 червня 2019 року Тарасов, помітивши Дарину Лук'яненко на дорозі біля свого будинку, силою затягнув у приміщення, побив, а коли дівчинка знепритомніла, намагався зґвалтувати.

Тарасов завдав дівчинці кілька ударів гострим предметом у шию. Дарина померла на місці. Після цього чоловік укинув тіло дівчинки до вигрібної ями, де його й виявила поліція 19 червня 2019 року.