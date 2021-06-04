Верховний Суд скасував спецдозвіл на видобування бурштину на Житомирщині

Верховний Суд скасував спецдозвіл на користування ділянкою з покладами бурштину площею 10,6 тис. га, що розташована поблизу селища Словечне на Житомирщині.

Про це у Фейсбуці повідомила Житомирська обласна прокуратура, передає Укрінформ.

«Позицію Житомирської обласної прокуратури підтримано Верховним Судом та скасовано спеціальний дозвіл на користування надрами, який надавав право приватній структурі здійснювати геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку бурштину на площі 10,6 тис. га (ділянка «Козюлівська»)», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що Державна служба геології та надр у 2016 році надала такий дозвіл поза аукціоном товариству з обмеженою відповідальністю на підставі наявності у підприємства в оренді цілісного майнового комплексу, спеціально пристосованого для проведення геологорозвідувальних робіт з пошуку та дослідного видобутку бурштину.

Проте органи прокуратури встановили, що орендоване товариством майно – це підвальне приміщення, частина земельної ділянки та мотопомпи, що не є цілісним майновим комплексом. Тож підприємство не мало законного права на отримання спецдозволу поза конкурсом.

Окрім того, Житомирська обласна рада відмовила Держгеонадрам у погодженні на видачу спецдозволу.

Справа перебувала в судах із квітня 2017 року, додали у прокуратурі.