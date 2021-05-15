На Рівненщині викрили двох ділків, які перевозили бурштин-сирець

Поліцейські викрили двох жителів Рівненщини на незаконному перевезенні 20 кілограмів бурштину-сирцю.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення відділу комунікації обласної поліції.

«Під час патрулювання району сьогодні, 14 травня, близько першої ночі поблизу села Рокитне екіпаж групи реагування патрульної поліції відділення №2 (смт Рокитне) Сарненського районного відділу зупинив за порушення правил дорожнього руху автомобіль «Opel Combo». Під час перевірки документів 24-річний водій, житель села Довговоля, та 23-річний пасажир, рівнянин, помітно нервували. Під час проведення перевірки транспортного засобу поліцейські виявили у вантажному відділенні 8 поліетиленових пакетів із необробленим камінням бурштину-сирцю різної фракції», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що всього вилучено «сонячного» каміння на 19,7 кг.

Слідчі розпочали досудове розслідування.

Як повідомляло агентство, торік на Рівненщині поліція вилучила майже 3 т незаконно видобутого бурштину, понад 70 мотопомп, кілька десятків транспортних засобів.

У березні у Рівненській області вилучено найбільшу у 2021 році партію напівдорогоцінного каміння вагою 265 кг вартістю майже 2 млн грн.

Раніше повідомлялось, що 19 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо врегулювання питання видобутку бурштину. Того ж дня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про зниження розміру рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину з 25% до 10%.

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З початку проведення аукціонів у липні минулого року на Рівненщині на продаж було виставлено 11 ділянок, що поповнило державну казну на 60 млн грн і додало нові робочі місця.

Фото: rv.npu.gov.ua