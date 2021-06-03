У центрі правової допомоги сказали, з чим найчастіше звертаються жителі окупованого сходу

Люди з тимчасово непідконтрольних територій України звертаються до центрів надання безоплатної правової допомоги Мін'юсту з різними питаннями і проблемами, з них найбільш актуальні - встановлення факту смерті або народження, які відбулися на окупованій території.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступниця директора Центру з надання правової допомоги в Донецькій і Запорізькій областях Оксана Савицька в програмі «5 вопросов на злобу дня» телеканалу «Дом».

За її словами, в деяких випадках люди змушені перетинати лінію дотику для того, щоб вирішити своє питання в судовому порядку, тому що інакше його вирішити неможливо.

Як зазначила юристка, не завжди люди навіть зізнаються про те, що вони дзвонять з тимчасово непідконтрольних територій, але по суті питання співробітникам стає зрозуміло, де людина проживає.

«Таких звернень близько 20%. Якщо говорити про вторинну правову допомогу, то внутрішньо переміщені особи, зокрема й ті, що проживають в Україні, й ті, які мають довідку внутрішньо переміщеної особи, але приїжджають періодично до України, а більшу частину часу перебувають на непідконтрольній території - від таких громадян у нас близько 50% звернень за вторинною правовою допомогою. Це найбільший показник в Україні у порівнянні з іншими регіонами», - розповіла Савицька.

Також вона зауважила, що кількість питань значно збільшилася у зв'язку із запровадженням карантину.

«Багато надходить звернень, пов'язаних із призначенням пенсій, оскільки, на жаль, особам із непідконтрольних територій необхідно підтверджувати свій стаж, незважаючи на те, що у них така ж трудова книжка, як і у місцевого населення, з тими ж печатками, ще з часів Радянського Союзу. Але вони змушені доводити всі ці записи в судовому порядку, надавати додаткові довідки. В основному питання пов'язані з подальшим благополуччям, з призначенням певних виплат і встановленням фактів», - уточнила Савицька.

Як повідомлялося, в Україні діють 107 центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги, з них 23 - регіональні (обласні) і 84 - місцеві. До роботи в них залучено 1500 юристів.