«Продаж» дизпального і добрив на 17 мільйонів – у Києві і двох областях провели 58 обшуків

Правоохоронці затримали і оголосили підозру восьми учасникам злочинної організації, які заволоділи майном на 17 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, протягом 2019-2021 років члени злочинної організації, до якої входили як громадяни України, так і іноземці, використовуючи створені ними фіктивні суб’єкти господарювання, під приводом продажу дизельного пального та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам, які вони не мали намір постачати, заволоділи понад 17 млн грн потерпілих.

На території Києва, Київської та Одеської областей правоохоронці одночасно провели 58 обшуків за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до шахрайського заволодіння чужим майном, в офісних та гаражних приміщеннях, де знаходилася фінансово-господарська документація щодо згаданих підприємств з ознаками фіктивності, а також транспортних засобах учасників злочинної організації.

Досудове розслідування триває, проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Справу розслідують працівники Головного слідчого управління Нацполіції і оперативні працівники Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Фото: ОГП