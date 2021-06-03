На Харківщині через сміттєзвалище сталося забруднення ґрунту й підземних вод

Поблизу Куп’янська, що на Харківщині, через порушення в експлуатації полігону твердих побутових відходів сталося забруднення ґрунтів та підземних вод.

Про це повідомив у Фейсбуці керівник пресцентру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає Укрінформ.

«Ситуацію допустили посадовці профільного комунального підприємства Куп’янської міської ради, що обслуговує полігон твердих побутових відходів. Протиправні дії посадовців комунального підприємства призвели до забруднення ґрунтів та підземних вод», - зазначив Абдула.

Він додав, що за висновками експертів Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Бокаріуса», розмір завданої навколишньому середовищу шкоди перевищує 260 тис. грн.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) КК України

Документування діяльності полігону проводилося СБУ разом із Державною екологічною інспекцією у Харківській області та слідчими Нацполіції України.

Фото: Харківська обласна прокуратура