На Харківщині в «лобовій» ДТП загинули троє людей

У Харківській області поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинули троє людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«1 червня близько 15:30 в районі 20 км автодороги «Чугуїв - Мілове» сталося зіткнення автомобіля Toyota Hilux під керуванням 52-річного чоловіка, який рухався зі сторони міста Куп’янськ в напрямку Харкова та автомобіля Daewoo Lanos, що рухався у зустрічному напрямку», - ідеться в повідомленні.

Смертельні травми отримав 59-річний водій легковика та дві жінки - пасажирки транспортного засобу. Постраждав також 52-річний водій Toyota, його доставили до лікарні.

На даний час триває огляд місця ДТП, встановлюються свідки.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв Укрінформ, 29 травня на Дніпропетровщині під час лобового зіткнення легкового автомобіля та спеціалізованого вантажного самоскида загинуло 4 особи.