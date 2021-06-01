У Чернівцях уперше за 15 років подарували квартиру родині, в якої народилася трійня

У Чернівцях міський голова вручив ключі від квартири родині, в якої взимку народилася трійня - двоє хлопчиків та дівчинка.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Чернівецький міський голова Роман Клічук, передає Укрінформ.

"Сьогодні громада міста подарувала квартиру родині, в якій народилася трійня. У батьків попереду безліч турбот, недоспаних ночей, але і багато щастя. Радий вручити від імені громади ключі від квартири. Хай однією турботою в родині стане менше", - йдеться у повідомленні.

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У пресслужбі міської ради кореспонденту Укрінформу розповіли, що раніше ця родина проживала у приміщенні площею 14 квадратних метрів. А взимку у них народилося троє дітей. Двох хлопчиків назвали Максим та Дмитро, а дівчинку – Златою.

"Двокімнатну квартиру багатодітній родині виділили в будинку на вулиці Луковецькій у Чернівцях. Рішення про виділення житла прийняли на засіданні виконавчого комітету міськради 25 травня 2021 року", - повідомили у пресслужбі.

Там зазначили, що востаннє у Чернівцях виділяли квартиру родині, де народилася трійня, ще 15 років тому.