В Ужгороді у міському парку “Під замком” для близько сотні дітей з ромського поселення у місті влаштували соціальну акцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Фейсбуці Ужгородської міської ради.

В Ужгороді до Дня захисту дітей влаштували акцію для маленьких ромів/ Фото Ужгородської міськради

В парку діти малювали на асфальті – себе, родину, дім, Україну. Також дітям роздали зошити, олівці, ручки, солодкі гостинці від пекарні.

Соціальну акцію організував Ужгородський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, її приурочили до Міжнародного дня захисту дітей.

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Як повідомляється, в Ужгороді є чотири ромських поселення, в мікрорайоні «Радванка» розташоване найбільше та найстаріше з них. Загалом на Закарпатті живе третина ромського населення України, за неофіційними підрахунками йдеться про 100 тисяч осіб.