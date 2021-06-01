На Тернопільщині офіцера поліції підозрюють у держзраді

На Тернопільщині офіцера поліції підозрюють у держзраді

Укрінформ
Служба безпеки України в Тернопільській області підозрює колишню працівницю поліції у розголошенні державної таємниці.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення СБУ в області у Фейсбуці.

«Служба безпеки України викрила співробітницю режимно-секретного органу одного із підрозділів Нацполіції Тернопільщини на розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю.

Досудовим слідством встановлено, що офіцер поліції діяв всупереч встановленому порядку оформлення допуску і надання доступу до інформації із обмеженим доступом», - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що офіцер без передбачених законодавством підстав ознайомлювала своїх колег із матеріалами оперативно-розшукової діяльності та проведення негласних розшукових дій. Своїми діями поліціянтка допустила розголошення даних, що становлять державну таємницю.

У межах кримінального провадження слідчі Територіального управління Державне бюро розслідувань повідомили зловмисниці про підозру. На даний час вказана особа звільнена із лав Національної поліції України.

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