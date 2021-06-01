На Донеччині відновили аварійний міст

У Донецькій області за президентською програмою «Велике будівництво» завершено реконструкцію моста на автомобільній дорозі С050516 Благодатне - Валер'янівка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька ОДА.

Зазначається, що автодорога, на якій побудовано міст, входить до маршруту в об'їзд тимчасово окупованих територій.

Цей проєкт реалізовано коштами субвенції з державної скарбниці місцевим бюджетам.

Міст через річку Кашлагач в Ольгинській територіальній громаді ще нещодавно перебував у аварійному стані. А зараз на його місці - сучасна споруда, нове дорожнє полотно, прокладене за всіма технічними вимогами. Довжина мосту становить 20 метрів.

Аварійний міст на Донеччині відновили за програмою «Велике будівництво» / Фото: dn.gov.ua

Керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко пояснив, що цей міст, хоча й невеликий, але дуже важливий для області, адже розташований на дорозі, що з’єднує північ та південь регіону в об’їзд окупованих територій.

Як повідомлялося, президентська програма «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, цьогоріч у межах програми в Україні буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури. Частка проєктів соціальної інфраструктури у «Великому будівництві-2021» сягатиме 70%.