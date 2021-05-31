Лікарка розповіла, від чого могло померти знайдене у смітнику Франківська немовля

Новонароджена дитина, яку знайшли 28 травня у смітнику в Івано-Франківську, поступила в лікарню з розірваною пуповиною та переохолодженням.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла заступник медичного директора по хірургічній та неонатальній роботі Івано-Франківської обласної дитячої лікарні Наталія Митник.

«Поступила дитина жива, вся у крові, пуповина була розірвана, ніби це хтось вчився робити, і не перев’язана. Лише те, що було переохолодження в дитини - а вона поступила з температурою тіла близько 34 градусів, - дозволило їй не померти від кровотечі», - зазначила Митник.

Вона зауважила, що переохолодження теж могло б стати причиною смерті немовляти у перші години його життя.

За її словами, зараз стан хлопчика задовільний. Дитина важить 2 кг 600 г. Медики продовжують спостерігати за малюком і сподіваються, що з лікарні він поїде не у сиротинець, а відразу до родини.

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За інформацією поліції Івано-Франківської області, мати дитини поки що не знайдена. Правоохоронці обстежують прибудинкову територію біля місця, де знайшли немовля.

Як повідомлялося, новонародженого хлопчика знайшли в Івано-Франківську 28 травня у сміттєвому баку. Перехожий почув плач дитини і викликав поліцію. Немовля відразу госпіталізували.