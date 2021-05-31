На Чернігівщині почали спорудження мосту через річку Снов

У Чернігівській області за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» почали капітальний ремонт мостового переходу через річку Снов.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Чернігвська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що ремонтні роботи планують завершити до кінця 2021 року.

Довжина мосту, побудованого у 1976 році, становить 270,5 м. Він забезпечує зв'язок між низкою адміністративних центрів області. По мосту рухається транспорт аграрних та лісозаготівельних підприємств, міжнародний транзит, легкові авто, пасажирські та шкільні автобуси. Крім того, міст має додаткове навантаження влітку, коли річка Снов стає популярним місцем відпочинку.

Як виявила комісія, міст перебував у аварійному стані. Бетонні частини почали руйнуватися, на несучих конструкціях знайшли тріщини.

На мосту вже почалися роботи. Для транспорту відкрили тимчасову об’їзну дорогу. Під час ремонту посилять опори і прогонову будову, покладуть нове дорожнє полотно, гідроізоляцію, систему водовідведення, зроблять тротуари, нове освітлення та підходи до мосту.

Загалом в області до кінця року планують відремонтувати 182 км доріг державного значення і 14 мостів.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» цього року відремонтують і побудують 6 500 км доріг та 245 штучних споруд, у т.ч. мостів.