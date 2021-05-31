До будинку фермера на Дніпропетровщині вдерлися озброєні нападники в балаклавах

У Дніпропетровській області поліція затримала трьох озброєних чоловіків, які скоїли розбійний напад на будинок фермера.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.

Злочин стався сьогодні вночі на території домоволодіння 58-річного фермера у Криворізькому районі.

"При собі учасники злочинної групи мали пістолет з набоями, гранату і ніж. Всі були одягнуті у балаклави та рукавички", - йдеться у повідомленні.

Троє жителів Дніпропетровської області 24, 27 та 28 років затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Також поліцейські встановлюють інших співучасників злочину і перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів.

Як повідомляв Укрінформ, у березні у Київській області поліцейські затримали банду, яка здійснювала розбійні напади на будинки держслужбовців.