Україні прогнозують ще кілька дощових днів

В Україні 31 травня стовпчики термометрів максимально піднімуться до 24 градусів, у більшості областей дощитиме.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

31 травня у більшості західних областей, вночі і на Житомирщині, Київщині, Вінниччині та Черкащині, вдень і у південній частині країни короткочасний дощ, подекуди гроза; на решті території без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°; у південній частині та східних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 3-8° тепла.

Також дощі і подекуди грози очікуються у південній та південно-східній частині України, у західних областях впродовж 1 червня та вночі 2 червня, у північних областях без опадів.

Температура вночі 3-8° тепла, у південній та східній частині, 1 червня і в центральних областях 8-13°; вдень 12-17°, на сході країни до 20°.

Прогнозують часом невеликий дощ у південній частині 3 червня і у східних та центральних областях помірні дощі, місцями грози. Температура вночі 7-13°; вдень 15-21°, на сході та Закарпатті до 23°.

У Києві та столиці 31 травня хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°. 1-2 червня теж буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень 2 червня невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°. 3-4 червня часом невеликий дощ, місцями гроза.Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°.