Із Запоріжжя до Києва транспортували 3-річну дитину із ураженням легенів

30 травня із Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні до Національної спеціалізованої дитячої лікарні «Охмадит» санавіацією транспортували 3-річну дівчинку Кіру.

У дитини діагностували ураження 90% легенів, передає кореспондент Укрінформу з посиланням на інформацію лікаря-анестезіолога Андрія Гусака.

У 3-річної Кири з Енергодара медики діагностували гострий респіраторний дистрес-синдром важкого ступеня з тотальним ураженням легенів, які не виконують свою функцію.

"Наша головна мета - підтримати життєдіяльність дитини за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), ми штучно насичуємо кров киснем поза організмом. Цю систему штучного кровообігу привезли із Києва", - сказав журналістам Гусак.

За його словами, нині життя дитини на 100% залежить від цього апарату.

Після консультації фахівців, які прибули з Києва, дитину було вирішено транспортувати із Запоріжжя до столиці бортом санавіації. Надалі її лікуванням займатимуться столичні лікарі центру Охмадит.