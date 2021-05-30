На Донеччині вшанували пам’ять генерала Кульчицького та екіпажу Мі-8

На Донеччині вшанували пам’ять 12 українських героїв, які загинули у збитому бойовиками поблизу Слов'янська гелікоптері Мі-8 у 2014 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька облдержадміністрація.

Меморіальний мітинг відбувся на горі Молочар – на місці падіння гелікоптера. У ньому взяли участь родичі загиблих, т.в.о. командувача об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак, голова Донецької ОДА Павло Кириленко, командування поліції, Нацгвардії.

На Донеччині вшанували пам’ять екіпажу військового гелікоптера Мі-8 / Фото: dn.gov.ua

Присутні поклали квіти до пам’ятного знака та вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Як зазначалося, екіпаж та військові, які перебували на борту збитого Мі-8, стали одними з перших жертв російсько-української війни. Серед них був і генерал-майор Сергій Кульчицький.

"На жаль, сім років тому ми втратили наших героїв, у тому числі й генерала Кульчицького. Ми повинні пам’ятати, що перемога буде за нами - для цього ми носимо погони та виконуємо завдання. Я вклоняюсь всім, від солдата до генерала, які вкладають у нашу перемогу свої зусилля. Вічна пам’ять нашим героям!” - сказав т.в.о. командувача Об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак.

Як повідомлялося, 29 травня 2014 року вертоліт Мі-8 був збитий терористами після злету з гори Карачун. Тоді загинули 12 чоловік – шестеро військовослужбовців Національної гвардії, включаючи екіпаж гелікоптера, та стільки ж представників спецпідрозділу МВС. Вижив лише штурман Олександр Макеєнко.