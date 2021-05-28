У Луганській області відбулося відкриття пам’ятника «Героям правоохоронцям, які поклали життя за Україну» - Сергію Щокіну, Віталію Петренку та Герою України Сергію Губанову.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написала начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«Сьогодні, 28 травня, на території Головного управління Національної поліції в Луганській області відкрили пам’ятник загиблим за час російської агресії героям-правоохоронцям – Сергію Щокіну, Віталію Петренку та Герою України Сергію Губанову», - написала речниця обласної поліції.

Як зазначив під час відкриття меморіалу очільник поліції Луганщини Олег Григоров, «з сумом і біллю в серці ми проводимо цей захід, оскільки ми вшановуємо пам'ять наших загиблих бойових товаришів».

За його словами, «доки ми своїми вчинками, своєю наполегливою та відданою працею будемо служити, то їх загибель не марна».

На Луганщині відкрили пам’ятник загиблим від російської агресії правоохоронцям / Фото: Олексій Ковальов, Укрінформ

«Вічна пам'ять нашим побратимам, вічна їм слава, а нам порядності та мужності далі нести нашу службу з високо піднятою головою, - сказав очільник поліції Луганщини.

Керуючий Луганською єпархією православної церви України єпископ Афанасій освятив пам’ятник та прочитав молебен за загиблими захисниками.

Погукай зазначила, що вшанувати пам'ять загиблих колег прийшли керівництво Головного управління, співробітники всіх служб та бійці батальйонів поліції Луганщини. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять побратимів та поклали свічки пам’яті та квіти до пам’ятника.

Вона також розповіла про правоохоронців, яким, зокрема, присвятили цей пам’ятник.

Сергій Щокин - помічник чергового чергової частини управління ГУМВС України в Луганській області, старшина міліції – загинув 10 червня 2014 року, під час штурму бойовиками одного з приміщень ГУМВС України в Луганській області.

Віталій Петренко - 1-й заступник начальника міського відділу – начальник слідчого відділу Лисичанського МВ ГУМВС України в Луганській області – загинув у липні 2014 року.

Сергій Губанов, Герой України (посмертно) - командир батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» ГУНП в Луганській області, полковник поліції – загинув 20 травня 2020 року від вибуху ворожої міни під час виконання завдання штабу ООС біля с. Трьохізбенка.