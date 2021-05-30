Зеленський привітав із Днем міста Кривий Ріг

Президент Володимир Зеленський привітав з Днем міста рідний Кривий Ріг, де народився і де нині мешкають його батьки.

Про це глава держави написав у Твітері, повідомляє Укрінформ.

“Найважче підбирати слова для найрідніших. Бо всі вони здаються недостатньо виразними, щоб описати твої почуття. Тому просто: з Днем міста, друже Кривий Ріг. Місто, де я народився, де живуть мої батьки. Місто, яке подарувало мені кохану та друзів. Місто шахт, металургії та гумору”, - зазначив Зеленський.

Як відомо, День міста у Кривому Розі традиційно відзначають в останні вихідні травня. Перша згадка про місто датується 1775 роком.