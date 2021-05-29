У суботу Україні прогнозують град та шквальний вітер

Удень 29 травня у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях очікується значний дощ, грози.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними УкрГідрометцентру, вдень у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях значний дощ, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області 29 травня пройдуть грози (I рівень небезпечності, жовтий).