У суботу Україні прогнозують град та шквальний вітер
Укрінформ
Удень 29 травня у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях очікується значний дощ, грози.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними УкрГідрометцентру, вдень у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях значний дощ, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та Київській області 29 травня пройдуть грози (I рівень небезпечності, жовтий).