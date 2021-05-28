На Харківщині засіяли археологічну пам’ятку бронзової доби

У Куп’янському районі на Харківщині захопили та засіяли ділянку, на якій розташоване поселення Сподобівська Дуванка-1 бронзової доби та з культурним шаром раннього середньовіччя.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Укрінформ.

«Мешканець с. Сподобівка Куп’янського району знав, що між земельними ділянками, які належать йому та його дружині, перебуває земельна ділянка історико-культурної спадщини площею 0,9 га. У період з 2020 року по травень 2021 року він захопив земельну ділянку та здійснював посів озимої пшениці», - йдеться у повідомленні.

Поселення Сподобівська Дуванка-1 визнане пам’яткою археології місцевого значення, відповідно до наказу Міністерства культури України від 27.03.2013 №228, та відноситься до бронзової доби II тис. н.е. та салтово-маяцької культури VIII – IX ст. н.е. Одночасно з цим, наявний культурний шар доби бронзи та раннього середньовіччя, який містить уламки глиняного посуду.

За інформацією керівника окружної прокуратури Едуарда Миргородського, 27 травня 43-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом самовільного захоплення земельної ділянки, на якій розташований об’єкт історико-культурної спадщини (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на строк до 2 років.