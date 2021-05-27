У Хмельницькому відкрили пам’ятні дошки двом загиблим на сході військовим

У Хмельницькому на фасаді загальноосвітньої школи №7 відкрили пам’ятні дошки двом військовослужбовцям, які загинули на сході України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Хмельницька міська рада.

«Хмельничани вшанували пам’ять випускників спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 сержанта Юрія Кушніра та старшого сержанта Максима Кондратюка. Увічнюючи пам’ять про цих воїнів, на приміщенні школи відкрили меморіальні дошки», - інформують у міськраді.

У Хмельницькому відкрили пам’ятні дошки загиблим на сході військовим / Фото: Хмельницька міська рада

Зазначається, що Максим Кондратюк 1993 року народження брав участь у військових діях, починаючи із 2014 року. Він загинув 10 вересня 2019 року на Луганщині під час підриву на протипіхотній міні. Кондратюк посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. Військовому посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин міста Хмельницького».

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Юрій Кушнір народився у 1978 році. Пішов добровольцем на фронт у 2014 році. 30 липня 2017 року військовий отримав важке поранення під час облаштування позицій в районі міста Мар’їнка. Після тривалого лікування чоловік помер. Кушнір нагороджений орденом «За мужність» III ступеня, посмертною відзнакою «За участь в антитерористичній операції». Крім того, посмертно його нагородили почесною відзнакою міської громади «Мужність і відвага».