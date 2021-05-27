У Харкові затримали блогера, який заради відео лаяв та принижував патрульних

У Харкові правоохоронці затримали блогера, який заради відео лаяв та принижував патрульних поліцейських.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Андрій Рубель, передає Укрінформ.

«Нецензурна лайка, хамство, образи у бік патрульних – такий спосіб спілкування з поліцейськими обрав для себе 35-літній харків’янин. Йому доведеться відповісти за неповагу до правоохоронців. Як керівник Головного управління Національної поліції в Харківській області, не збираюся терпіти таке ставлення до наших поліцейських. По-перше, це порушення чинного законодавства. По-друге, з презирством ставлюся до тих, хто хоче піднятися, принижуючи інших», - написав Рубель.

Він додав, що за фактом дій і висловлювань блогера відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Рубель наголосив, що справа обов’язково дійде до суду.

Як повідомляють у Телеграм-каналах, присвячених Харкову, йдеться про блогера, відомого як Mister XAM. Його затримання відбулося на пр. Ландау ввечері 26 травня. Правоохоронці, у тому числі з підрозділу патрульної поліції особливого призначення «Схід», зупинили машину блогера та затримали його.

Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області