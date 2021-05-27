Мапу засмічених річок Закарпаття створюють за участю Національного космічного центру

Мапу засмічених річок Закарпаття створюють за участю Національного космічного центру

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Укрінформ
На Закарпатті держекоінспектори створюють інтерактивну мапу засмічених річок, працюючи разом з Національним центром управління й випробувань космічних засобів.

Про це голова Держекоінспекції Андрій Мальований повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу.

Він розповів, що на Закарпатті ДЕІ бере участь у створенні інтерактивної мапи прибережно-захисних смуг, де будуть відображатися локації об'єктів підвищеної небезпеки - сміттєзвалищ, полів фільтрації, складів відходів виробництва тощо. На цій мапі також позначають сміттєві затори та сітки для вилову сміття на річках.

На Закарпатті створюють мапу засмічених річок / Фото надані Держекоінспекцією в Закарпатській області

За словами голова ДЕІ, на українське сміття постійно скаржиться Угорщина - до неї відходи потрапляють через річку Тиса, яка на території нашої країни має протяжність понад 200 км.

“Тису живлять гірські притоки, такі як Боржава і Теребля — саме вони несуть тисячі кубометрів сміття у велику річку, а та доставляє непотріб до сусідньої держави. За словами посла Угорщини в Україні, за перші місяці 2021 року в Угорщину потрапило 1500 кубометрів сміття через Тису, воно має українське та румунське походження. Річ у тому, що раніше такі обсяги відходів накопичувалися за цілий рік, тобто, ці дані показують, що кількість сміття в Тисі збільшується”, - пояснив Мальований.

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Саме для розв'язання цієї проблеми, за його словами, держінспектори обстежують прибережні зони річок та заплави.

Для виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ використовують також супутникові дані - у рамках співпраці ДЕІ, Національного центру управління й випробувань космічних засобів та Державної екологічної академії. Супутникові дані допомагають виявляти сміттєві затори на річках та нові несанкціоновані сміттєзвалища на берегах та в заплавах.

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