З початку року в басейні Тиси виявили 42 сміттєзвалища

З початку року в басейні річки Тиса вже було виявлено 42 несанкціонованих сміттєзвалища.

Як передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, про це під час наради заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Міністр повідомив, що протягом року українською стороною було проведено колосальний об’єм робіт, аби в майбутньому не допустити повторення випадків забруднення Тиси твердими побутовими відходами. «Однак, вочевидь, цих заходів виявилося не достатньо. Ситуація докорінно не змінилася», - додав він.

За словами міністра, після цьогорічних весняних паводків по р. Тиса та її притокам знову можна вивчати сучасні споживчі звички Закарпаття. «Пластикові пляшки, пакети, засоби індивідуального захисту - всі ці відходи сформували нові затори», - зауважив Абрамовський.

Міністр наголосив, що першочергове завдання - запобігати утворенню стихійних сміттєзвалищ на узбережжях річок, а не щороку відчайдушно боротися з наслідками. «Тому що ліквідовувати завжди в рази дорожче, ніж запобігати», - зауважив Абрамовський.

Читайте також: Поблизу прикордонних річок виявили 42 несанкціонованих сміттєзвалища

Зазначається, що вирішити проблему можна лише комплексно, при максимальній координації між всіма органами влади.

«Задля сталого управління твердими побутовими відходами в регіоні, першочергово необхідно: розробити та затвердити схеми санітарного очищення населених пунктів; сформувати перелік земельних ділянок, які потенційно можуть бути використані для реалізації інвестиційних проєктів будівництва комплексів з переробки побутових відходів; змінювати усталені побутові звички населення», - сказано в повідомленні.

За результатами наради міністр надав низку доручень керівникам відповідних органів.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня під час зустрічі з Абрамовським органи влади та комунальні підприємства домовилися об'єднати зусилля для покращення якості води.

Фото: www.mukachevo.net