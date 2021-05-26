На Закарпатті лісам завдали збитків на 10 мільйонів гривень - Мальований
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Держекоінспекції України Андрій Мальований під час робочої поїздки в Закарпатську область.
За його словами, саме таку суму збитків природі в частині рослинного світу зафіксували в Держекоінпекції впродовж 2020 року. Це на 31% більше, ніж у 2019 році.
Також Мальований повідомив, що за 4 місяці цього року в області в частині охорони, захисту, використання та відтворення лісів Держекоінспекція вже нарахувала 91 млн гривень збитків.
За словами Мальованого, в період із січня по квітень в області провели понад 300 перевірок, на порушників природоохоронного законодавства складено понад півтори тисячі протоколів.
Також Мальований перевірив роботу Ужгородського держлісгоспу.
За його словами, раніше, під час планових перевірок цього державного лісогосподарства 12-23 квітня, державними інспекторами було виявлено незаконні рубки дерев, пошкодження дерев до ступеня припинення росту, захаращення лісосік порубковими залишками та пошкодження природнього підросту віком менш ніж 5 років. Держекоінспекцією розраховано збитки на суму понад 630 тис. гривень
За результатом цієї перевірки Держекоінспекції 23 посадові особи притягнуті до адміністративної відповідальності. Матеріали направлено до Управління СБУ Закарпатської області.