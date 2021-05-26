На Закарпатті лісам завдали збитків на 10 мільйонів гривень - Мальований

На Закарпатті на 30% зросли збитки рослинного світу, в грошовому еквіваленті вони обліковуються в понад 10 млн гривень за рік.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Держекоінспекції України Андрій Мальований під час робочої поїздки в Закарпатську область.

За його словами, саме таку суму збитків природі в частині рослинного світу зафіксували в Держекоінпекції впродовж 2020 року. Це на 31% більше, ніж у 2019 році.

Також Мальований повідомив, що за 4 місяці цього року в області в частині охорони, захисту, використання та відтворення лісів Держекоінспекція вже нарахувала 91 млн гривень збитків.

За словами Мальованого, в період із січня по квітень в області провели понад 300 перевірок, на порушників природоохоронного законодавства складено понад півтори тисячі протоколів.

Також Мальований перевірив роботу Ужгородського держлісгоспу.

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За його словами, раніше, під час планових перевірок цього державного лісогосподарства 12-23 квітня, державними інспекторами було виявлено незаконні рубки дерев, пошкодження дерев до ступеня припинення росту, захаращення лісосік порубковими залишками та пошкодження природнього підросту віком менш ніж 5 років. Держекоінспекцією розраховано збитки на суму понад 630 тис. гривень

За результатом цієї перевірки Держекоінспекції 23 посадові особи притягнуті до адміністративної відповідальності. Матеріали направлено до Управління СБУ Закарпатської області.