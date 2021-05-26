У Житомирі — велика аварія, без води 27 багатоповерхівок та 120 приватних будинків

У Житомирі у результаті численних поривів на водогоні без води залишаються 27 багатоповерхівок і 120 будинків у приватному секторі.

Про це на брифінгу повідомив директор комунального підприємства «Житомирводоканал» Андрій Нікітін, передає кореспондент Укрінформу.

«Вчора о 17-й годині на насосній станції другого підйому стався збій у роботі автоматики, через що виник стрибок тиску. За короткий період часу в нас сталися у місті 23 підтверджені аварії», - зазначив Нікітін.

За його словами, частину аварій вдалося ліквідувати, але наразі залишаються ще 20 поривів. Без водопостачання в місті 27 багатоповерхівок і 120 приватних будинків.

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До кінця дня у Житомирі планують повністю ліквідувати всі пориви та оперативно відновити водопостачання.

Як повідомили у міській раді, до будинків, де відсутнє водопостачання, забезпечують підвіз води.