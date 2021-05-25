В Ясіння на Закарпатті невідомі обікрали стару дерев'яну гуцульську Плитовацьку церкву, винесли з храму 300-кілограмовий сейф ще австрійських часів із документами та грошима.

Про це у Фейсбуці написав настоятель храму Крістіан Рущак.

За його словами, сталася крадіжка вночі на 24 травня. Зловмисники зламали замок на церкві, виламали бокові двері і викрали старий австрійський сейф, де були документи на землю, на храм, святі книги та церковні (парафіяльні) гроші, котрі громада збирала, щоб оплатити роботу майстрів-реставраторів.

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“Логічно припустити, що це зробили люди, які конкретно знали, що у церкві є сейф, і точно це не був який окремий злодій, бо сейф важить більше 300 кілограмів” - розповів Рущак.

На Закарпатті з церкви вкрали старовинний австрійський сейф з документами та грошима / Фото: Крістіан Рущак, Фейсбук

Громада просить допомоги у пошуках злодіїв.

Гуцульська церква, про яку йде мова, знаходиться між Ясінями і Лазещиною в урочищі Плитоватий, побудована у 18 столітті.