Суд Харкова скасував регіональний статус російської мови

Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення міськради від 20 серпня 2012 року, яким російській мові надано статус регіональної.

Відповідне рішення суду опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень 24 травня, передає Укрінформ.

«Визнати протиправним та нечинним з 28.02.2018 рішення Харківської міської ради «Про реалізацію положень Закону України «Про засади державної мовної політики» в місті Харкові» № 788/12 від 20.08.2012», - йдеться у документі.

Зокрема, суд зазначає, що 20 серпня 2012 р. Харківська міська рада прийняла рішення «Про реалізацію положень Закону України «Про засади державної мовної політики» у місті Харкові», відповідно до якого встановлено, що регіональною мовою в місті є російська. Проте 28 лютого 2018 р. Конституційний Суд України визнав зазначений закон таким, що не відповідає Конституції.

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«...Суд доходить висновку, що рішення Харківської міської ради «Про реалізацію положень Закону України «Про засади державної мовної політики» в місті Харкові» № 788/12 від 20.08.2012 має бути визнане протиправним та нечинним, оскільки Закон України «Про засади державної мовної політики», на підставі якого його прийнято, є неконституційним», - сказано у рішенні.

Воно набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи.

Як повідомлялося, рішення про запровадження російської мови як регіональної прийняли на сесії міськради 20 серпня 2012 року. Депутати ухвалили, що російська буде використовуватися як друга мова в діловодстві органів місцевого самоврядування, у найменуваннях установ, написах на печатках, офіційних бланках, бланках для голосування і в ряді інших випадків.