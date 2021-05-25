У Харкові горів новий ТРЦ – евакуювали 200 відвідувачів

У Харкові ліквідовано пожежу у новому торговельно-розважальному центрі Nikolsky, евакуйовано 200 відвідувачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області.

24 травня о 22:26 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння у ТРЦ на вулиці Пушкінській, 2а.

Рятувальники встановили, що горять залишки будівельного сміття на відкритій лоджії на 3-му надземному рівні ззовні будівлі. Площа пожеж - близько 4 кв. м.

Ще до прибуття вогнеборців персонал ТРЦ евакуював близько 200 відвідувачів.

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О 22:42 пожежу ліквідували. Її причина встановлюється.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня у Харкові відкрили один із найбільших у місті ТРЦ Nikolsky площею 105 тис. кв. м. Будівля розрахована на більш як 150 магазинів, кінотеатр, боулінг і тренажерний зал. Вхід до ТРЦ передбачений не тільки з вулиці, а й зі станції метро «Майдан Конституції».

Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області