В Одесі розслідують смерть на чергуванні офіцера-прикордонника

Представники Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону України та Управління внутрішньої безпеки ДПСУ розпочали розслідування обставин загибелі на чергуванні у службовому кабінеті офіцера Одеського прикордонного загону ДПСУ.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу керівник пресслужби Південного регіонального управління ДПСУ Костянтин Кізім.

"Представники Управління внутрішньої та власної безпеки ДПСУ та військової прокуратури розпочали розслідування обставин смерті офіцера у службовому кабінеті Одеського прикордонного загону на вул. Іеглезі, 9/2", - зазначив Кізім.

За його словами, згідно з попередніми даними, смерть 40-річного офіцера настала від пострілу з пістолета о 07.30 ранку.

Як сказав Кізім, правоохоронцям належить встановити усі обставини та причину можливого самогубства майора, оскільки передсмертної записки не виявлено.