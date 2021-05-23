В Україні з понеділка задощить, вдень до +19°

В Україні з наступного тижня очікуються дощі, у окремих областях значні, температура вночі 9-14°, вдень 14-19°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні дощі, місцями гроза, вночі у західних, північних, центральних областях, вдень на Полтавщині та Сумщині значні дощі; вдень у західних областях без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, у західних областях 4-8° тепла; вдень 14-19°, у південних та східних областях 21-26°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 24 травня прогнозуються вночі значні дощі, місцями гроза, вдень дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 11-13°, вдень 17-19°, на Київщині вночі 9-14°, вдень 14-19°.

Згідно з прогнозом, 25 травня вночі в східних, вдень в західних областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, 26 травня в західних, північних та Вінницькій областях невеликий дощ, подекуди з грозою; на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 25 травня 6-11°, у південній частині, а 26 травня в Україні 9-14°; вдень 20-25°.

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У столичному регіоні 25 травня без опадів, 26 травня невеликий дощ, подекуди гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 25 травня 6-11°, 26 травня 9-14°; вдень 20-25°.

Синоптики прогнозують 27-28 травня у західних, північних, Вінницькій областях короткочасний дощ, грозу (вночі 27 травня місцями); температура вночі 9-15°, вдень 20-25°, 28 травня у західній частині 16-22°. На решті території без опадів, лише вдень 28 травня місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 9-15°, вдень 21-28°.

На Київщині 27- 28 травня короткочасний дощ, гроза (вночі 27 травня місцями). Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.