Україну в неділю прогріє до +25°, місцями накрапатиме

У неділю, 23 травня, в Україні очікується тепла погода із температурою до +25° та короткочасними дощами у західних та північних областях.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«23 травня мінлива хмарність. У західних, північних та Вінницькій областях невеликий, вдень в Карпатському регіоні помірний короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 8-13°; вдень 20-25°, у західній та північній частині 16-21°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

У Києві в неділю невеликий короткочасний дощ. Температура вночі у столиці 11-13°, вдень 19-21°; по області вночі 8-13°, вдень 16-21°.

У наступні два дні, 24-25 травня, в Україні зберігатиметься мінлива хмарність, в окремих регіонах дощі. Зокрема, за прогнозами синоптиків, у понеділок, 24 травня, у південних та південно-східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території вночі помірні, у більшості північних та центральних областей місцями значні дощі, вдень (крім західної частини) невеликі, на північному сході помірні дощі з грозами.

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25 травня в Україні без опадів, лише в західних областях вдень короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-14°, 24 травня в західних, 25 травня у північних, центральних та східних областях 6-11°; вдень 18-23°, на півдні, південному сході країни, 25 травня і в західних областях місцями до 26°.

У столичному регіоні 24 травня вночі помірний, місцями значний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза; вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. У вівторок, 25 травня, без опадів. Температура вночі 24 травня 9-14°, 25 травня 6-11°; вдень 18-23°.

Впродовж 26-27 травня синоптики прогнозують у західній частині України помірні, вдень і у північних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Температура вночі становитиме 9-15°; вдень 21-27°, на півдні та сході до 30°, у західних областях 17-23°.

У Києві 26-27 травня температура повітря вночі очікується на рівні 10-15°, вдень 21-26°. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.