На Львівщині митники за хабарі організували «транзит» євроблях

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ викрило посадовця Галицької митниці та двох колишніх працівників поліції у причетності до незаконної схеми ввезення автомобілів з європейською реєстрацією.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.

"Зловмисники вносили неправдиві відомості до бази даних митниці.., щоб власники авто на єврономерах уникнули відповідальності за відсутність «транзиту»", - зазначили у спецслужбі.

Слідством встановлено, що зловмисники підбурювали жителя Львівщини до надання хабара митному інспектору для внесення фіктивних відомостей до бази даних митниці, аби власник автомобіля на єврономерах уникнув відповідальності за порушення транзиту.

Встановлено, що у митника «просили» внести фіктивні відомості у базу даних про виїзд авто за межі території України у Польщу. До оборудки залучили третю особу, яка мала передати правоохоронцю хабар у розмірі $1300.

Правоохоронці затримали зловмисників після отримання другої частини хабаря у сумі 900 доларів США, які вони планували передати службовцю митниці.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Проводяться обшуки на митному посту та за місцем проживання осіб. Додатково перевіряється причетність працівників митниці до протиправної діяльності.