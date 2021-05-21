На Харківщині аграрії жартівливо переспівало пісню Gо_A

Працівники молочного комбінату в Харківській області жартівливо переробили пісню гурту Gо_A «Шум», назвавши її «Гімном посівної».

Відео з піснею «Сію - вію!», опубліковане в Ютубі, за кілька днів зібрало понад 73 тисячі переглядів, передає Укрінформ.

Аграрії пояснили, що зняти це відео їх надихнув гурт Gо_A, який представляє Україну на Євробаченні.

«Ось так пройшла посівна в СТОВ «Агросвіт». Маємо свої ритуали, щоб отримати гарний урожай, а корма для корівок молочної ферми були максимально корисними та смачними», - йдеться в описі до відео.

Жартівливий переспів «Шуму» зібрав безліч схвальних коментарів: «Яке щастя бачити харківського виробника й чути українську. Запалюйте!», «Чудова інтеграція сільського господарства із сучасними трендами! Продовжуйте далі», «Класно! Шкода тільки, що ви трохи стримано вривалися, у наступному відео не відмовляйте собі ні в чому!».

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня у нідерландському Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021. За його підсумками гурт Go_A вийшов у фінал пісенного конкурсу.