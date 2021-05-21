Аграрій з Чернігівщини хоче здавати свою усипальницю в оренду по $500 за ніч

У Бобровиці на Чернігівщині гендиректор ТОВ "Земля і воля", Герой України Леонід Яковишин будує собі усипальницю. До своєї смерті він хотів би здавати її в оренду по 500 доларів за ніч.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив Григорій Войток - заступник і речник Леоніда Яковишина.

"Помирати Леонід Яковишин збирається у віці 96 років. А до того, після закінчення будівництва усипальниці, здаватиме її в оренду тим, хто раптом захоче там переночувати - по 500 доларів за ніч", - розповів він.

Щодо самого факту спорудження усипальниці, то в цьому, як вважають в "Землі і волі", немає нічого незвичайного, оскільки будівництво таких споруд на Чернігівщині здавана було традиційним. А Яковишин людина заможна, тож реалізовує проєкт за свої, чесно зароблені кошти, пояснив речник.

"Одні магнати мріють про "Бентлі", інші - про квартиру в Лондоні, а наш коло своєї садиби будує усипальницю. Він не купує своїм дітям маєтки, і сам не має маєтку, якими володіють деякі торгаші чи фермери, а добудовує будинок, у якому живе з 90-х років", - зазначив Войток.

На Чернігівщині аграрій хоче здавати свою усипальницю в оренду / Фото надані ТОВ "Земля і воля"

За його словами, розповідаючи про об’єкти Яковишина, ЗМІ варто було б концентруватися на соціальних проєктах: "Тільки нових доріг за останні роки Яковишин збудував 13 км. За "їхніми" мірками (очевидно, має на увазі державу - ред.) це десь на 26 млн грн. Але він робить це значно дешевше, оскільки зі свого асфальту й без "відкатів". А ще скільки доріг відремонтував!".

Заступник гендиректора додав, що вздовж нової дороги, яка з’єднує Козелецький район із Бобровицею, Яковишин зараз висаджує 400 лип вартістю 5 тис. грн кожна. Тобто, на одні лише дерева він витратив 2 млн грн. Тому що узбіччя, на погляд аграрія, теж мають бути гарними.

Таких проєктів у господарстві багато, тож концентруватися лише на усипальниці й "робити з неї шоу" не варто, вважає Войток.

Як розповідало Суспільне Чернігів, власну усипальницю в Бобровиці Яковишин будує вже 10 років. За зразок при проєктуванні він узяв мавзолей Наполеона. Проте на відміну від французького імператора тут усе у граніті, мармурі, позолоті, всередині - ліпнина та копії вітражів 600-річного храму в Німеччині.

В усипальниці встановлені 4 позолочені скульптури Яковишина - у віці 20, 40, 60 та 80 років. Також змонтований саркофаг із червоного граніту. Він важить 23 тонни, його вартість - 150 тис. доларів. Спорудження усипальниці коштувало аграрію приблизно 3 млн дол.

За словами Яковишина, після його смерті усипальниця буде щодня відкрита для відвідувачів. Утім, мавзолеєм, як назвали її деякі ЗМІ, ця споруда не буде. Адже, за планом, бальзамувати його тіло не будуть.

ТОВ "Земля і воля" - одне з найпотужніших сільгосппідприємств Чернігівської області й один з найбільших виробників зернових в Україні, спеціалізується на вирощуванні кукурудзи.

Леонід Яковишин - аграрій, політик і публіцист. Народився 19 травня 1939 р. у Вінницькій області. Був народним депутатом Верховної Ради 12-го (1-го) скликання. Звання Героя України Яковишин одержав у 2004 році за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку агропромислового комплексу та досягнення високих виробничих показників. Він одним із перших у нашій країні запровадив сучасну американську високоефективну технологію вирощування кукурудзи.

У Бобровицькому районі Яковишин створив цілу аграрну імперію з потужними елеваторним комплексом, терміналом безводного аміаку, комбікормовим, ремонтним, асфальтовим заводами, лабораторіями, залізницею, потужним машинно-тракторним парком.