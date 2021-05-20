На Житомирщині виявили стихійні звалища – земля забруднюється хімікатами

У селищі міського типу Брусилів на Житомирщині екологи виявили несанкціонований скид сміття, що завдало державі збитків на понад 3,8 млн грн.

Про це у Фейсбуці повідомляє Державна екологічна інспекція Поліського округу, передає Укрінформ.

«За результатами супутникового моніторингу проведеного у період з 2010 по 2020 роки з використанням супутникових даних, виявили факти використання земельних ділянок в смт Брусилів під звалища твердих побутових відходів. Протягом вказаного періоду площа звалищ змінювалась від 1,387 га до 3,118 га і станом на останню дату зйомки, а це 25.03.2020 року становила 2,48 6га», - йдеться у повідомленні.

Під час перевірки екологи встановили, що після збирання побутових відходів на території селища та прилеглих населених пунктів, здійснюється їх самовільне несанкціоноване видалення та захоронення на земельній ділянці площею понад 3 га, яка не відведена у власність або користування.

Окрім того, вказана ділянка не захищена протифільтраційними конструкціями, що запобігають забрудненню земель та підземного водоносного горизонту, не має робочого проєкту будівництва полігону твердих побутових відходів та ряду дозвільних документів і погоджень.

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Зазначається, що розмір шкоди, заподіяної внаслідок засмічення відходами та забруднення земель хімічними речовинами на території Брусилівської селищної ради становить 3 млн. 862 тис. 370 грн. Суму заподіяних державі збитків має сплатити селищна рада.

Фото: Державна екологічна інспекція Поліського округу