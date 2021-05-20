Літак МАУ здійснив вимушену посадку в Одесі
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МАУ.
Зазначається, що літак з бортовим номером UR-PSM здійснив вимушену посадку через технічні причини.
"Досвідченими екіпажами МАУ дана ситуація багаторазово відпрацьована на тренажерах. Екіпаж діяв суворо із дотриманням інструкцій, а також відповідно до вимог авіаційної безпеки та безпеки польотів. Усі дії екіпажу та проведення посадки були здійснені швидко, професійно та беззбійно за сприяння аварійно-рятувальних служб Міжнародного аеропорту «Одеса»", - йдеться у повідомленні.
Пасажири рейсу PS712 будуть доправлені до Києва за 21:10 місцевим часом додатковим літаком Embraer 190. Тим часом пасажирам буде надано харчування та напої.
За попередньою інформацією, більшість пасажирів рейсу прямували до України. Для транзитних пасажирів буде забезпечено перенесення стикування із дотриманням усіх міжнародних авіаційних правил та норм.