Літак МАУ здійснив вимушену посадку в Одесі

Літак авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", що виконував 20 травня рейс PS712 зі Стамбула до Києва, здійснив вимушену посадку в аеропорту "Одеса".

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МАУ.

Зазначається, що літак з бортовим номером UR-PSM здійснив вимушену посадку через технічні причини.

"Досвідченими екіпажами МАУ дана ситуація багаторазово відпрацьована на тренажерах. Екіпаж діяв суворо із дотриманням інструкцій, а також відповідно до вимог авіаційної безпеки та безпеки польотів. Усі дії екіпажу та проведення посадки були здійснені швидко, професійно та беззбійно за сприяння аварійно-рятувальних служб Міжнародного аеропорту «Одеса»", - йдеться у повідомленні.

Пасажири рейсу PS712 будуть доправлені до Києва за 21:10 місцевим часом додатковим літаком Embraer 190. Тим часом пасажирам буде надано харчування та напої.

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За попередньою інформацією, більшість пасажирів рейсу прямували до України. Для транзитних пасажирів буде забезпечено перенесення стикування із дотриманням усіх міжнародних авіаційних правил та норм.